В Індії обвалилась торгова галерея

В індійському місті Дхарвад завалилась триповерхова будівля торгової галереї. Рятувальники шукають під завалами близько 200 людей.

За інформацією видання Times of India, рятувальники повідомили про щонайменше одного загиблого.

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Очевидці розповіли, що будівля зруйнувалася раптово. У цей момент на першому і другому поверхах перебувало 150 осіб.



Обвал будинку в Індії



Раптове руйнування торгової галареї

Наразі на місці працюють десять машин швидкої допомоги, служби порятунку і пожежники.



Під завалами приблизно 200 осіб