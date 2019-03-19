В Індії обвалилась торгова галерея: під завалами люди – моторошні фото та відео
В індійському місті Дхарвад завалилась триповерхова будівля торгової галереї. Рятувальники шукають під завалами близько 200 людей.
За інформацією видання Times of India, рятувальники повідомили про щонайменше одного загиблого.
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Очевидці розповіли, що будівля зруйнувалася раптово. У цей момент на першому і другому поверхах перебувало 150 осіб.
Обвал будинку в Індії
Раптове руйнування торгової галареї
Наразі на місці працюють десять машин швидкої допомоги, служби порятунку і пожежники.
Під завалами приблизно 200 осіб
Джерело: 24 Канал
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