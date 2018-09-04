В Індії обвалився автомобільний міст: щонайменше 5 загиблих

У індійському місті Колката обвалився автомобільний міст Маджерхат. В результаті обвалу загинуло щонайменше 5 осіб, 15 людей опинилися у бетонній пастці.

Про це інформує The Mirror.

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На знімках із місця подій видно декілька розбитих вщент машин під обвалами мосту. Повідомляється, що місцеві жителі разом із рятувальниками намагаються якнайшвидше визволити людей, які опинилися під завалами.

Bridge collapse is quite unhappy in Kolkata This is the second incident, the state government @MamataOfficial is still able to get no sleep, all the people killed God rest his soul and give courage to watch the suffering of their families#KolkataBridgeCollapse @Upasakdey pic.twitter.com/INLaeL7HNu — Santu Nandi (@Santu4Nandi) 4 сентября 2018 г.

У виданні вказують, що лише місяць тому міст ремонтували. При чому зробили це вкрай швидко: за 3 дні.

17 осіб вже госпіталізували до найближчих лікарень.

Portion of Majerhat bridge collapses over a railway track in Alipore South Kolkata.5 people lost their lives, many feared trapped.

It's Second major incident after 2016 Flyover collapse,Hope West Bengal Govt takes proper measures. @MamataOfficial #KolkataBridgeCollapse #Kolkata pic.twitter.com/XGc2MMdzfz — Geetika Swami (@SwamiGeetika) 4 сентября 2018 г.

Зазначається, що міст у Колкаті обвалився ввечері 4 серпня о 16:45, а це – година пік для міста. Розмір проломаної ділянки становить орієнтовно 30,5 метрів.

На місці інциденту працюють 500 рятувальників.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло 43 людини.