В Індії обвалився автомобільний міст: щонайменше 5 загиблих
У індійському місті Колката обвалився автомобільний міст Маджерхат. В результаті обвалу загинуло щонайменше 5 осіб, 15 людей опинилися у бетонній пастці.
Про це інформує The Mirror.
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На знімках із місця подій видно декілька розбитих вщент машин під обвалами мосту. Повідомляється, що місцеві жителі разом із рятувальниками намагаються якнайшвидше визволити людей, які опинилися під завалами.
У виданні вказують, що лише місяць тому міст ремонтували. При чому зробили це вкрай швидко: за 3 дні.
17 осіб вже госпіталізували до найближчих лікарень.
Зазначається, що міст у Колкаті обвалився ввечері 4 серпня о 16:45, а це – година пік для міста. Розмір проломаної ділянки становить орієнтовно 30,5 метрів.
На місці інциденту працюють 500 рятувальників.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло 43 людини.