18:10
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Індії обвалився автомобільний міст: щонайменше 5 загиблих

113 Читать новость на русском
Обвал мосту в Індії: щонайменше 5 загиблих
Обвал мосту в Індії: щонайменше 5 загиблих / Фото із соцмереж

У індійському місті Колката обвалився автомобільний міст Маджерхат. В результаті обвалу загинуло щонайменше 5 осіб, 15 людей опинилися у бетонній пастці.

Про це інформує The Mirror.

Читайте також: Обвал мосту в Генуї: відомо, коли знесуть конструкцію

На знімках із місця подій видно декілька розбитих вщент машин під обвалами мосту. Повідомляється, що місцеві жителі разом із рятувальниками намагаються якнайшвидше визволити людей, які опинилися під завалами.

У виданні вказують, що лише місяць тому міст ремонтували. При чому зробили це вкрай швидко: за 3 дні.

17 осіб вже госпіталізували до найближчих лікарень.

Зазначається, що міст у Колкаті обвалився ввечері 4 серпня о 16:45, а це – година пік для міста. Розмір проломаної ділянки становить орієнтовно 30,5 метрів.

На місці інциденту працюють 500 рятувальників.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло 43 людини.

Теги: Жертви Індія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сьогодні, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сьогодні, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сьогодні, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
МОН змінює умови вступу до вишів у 2019 році: чого слід очікувати
сьогодні, 14:01 МОН змінює умови вступу до вишів у 2019 році: чого слід очікувати
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Фотофакт: на парад у Мінську прийшли з символікою "ДНР"
9 травня 2015 , 18:42
Глава МЗС Великобританії назвав винуватця конфлікту між США та КНДР
 12 серпня 2017 , 21:08
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук