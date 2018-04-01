В Індії телефон став причиною смерті підлітка

В провінції Кхерікані індійського штату Орісса внаслідок вибуху акумулятора телефону Nokia 5233 загинула 18-річна дівчина.

Про це повідомляє News18.

На момент вибуху дівчина розмовляла по телефону та одночасно заряджала його. Після інциденту дівчину без тями, із пошкодженнями руки, грудної клітини та голови доставили до лікарні. Проте врятувати підлітка так і не вдалося.

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Нинішній власник бренду Nokia – фінська компанія HMD Global – від інциденту, зрозуміло, дистанціювалася, заявивши, що смартфон, який фігурує в цій справі, був випущений іншим виробником. Проте, варто зазначити, компанія висловила співчуття сім'ї загиблої індуски.

Смартфон Nokia 5233 був випущений в 2010 році, проте його досі можна знайти у вільному продажі. На індійському сайті Amazon його можна придбати за 45 доларів (блисько 1200 гривень). Також пристрій доступнийв Інтернет-магазині Flipkart.