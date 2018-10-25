В індійському університеті відкриють юридичний курс на основі книжок "Гаррі Поттера"

Провідний університет Індії впровадив курс, в якому будуть вивчати юридичні закони на прикладі книг про Гаррі Поттера.

Як повідомляє Громадське, такий експеримент запропонував професор Шувік Кумар Гуха. Він вважає, що курс, адаптований під всесвітньо відому "Поттеріану", допоможе заохочувати студентів креативно мислити.

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Новий курс називається "Взаємодія між фантастичною літературою та правом: спеціальний фокус на "Поттеріані" Джоан Роулінг". Розпочнеться він у грудні 2018 року, поки що його буде вивчати повний клас, який складає 40 студентів. Однак учні просять професора розширити цей курс, аби якомога більше студентів могли відвідувати його.



Кадр з фільму "Гаррі Поттер та орден Фенікса"

Цей курс буде використовувати роль закону у фантастичному всесвіті та порівнювати його з реальними проблемами у житті.