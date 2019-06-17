В Індонезії через сварку водія з пасажиром розбився автобус, останній вихопив кермо: є жертви

Під час поїздки між водієм та пасажиром виникла суперечка, під час якої останній почав вихоплювати кермо автобуса. Водій не втримав контроль, і автобус з'їхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із двома автівками. Удар був такої сили, що від зіткнення перевернулась вантажівка. У ДТП загинуло 12 пасажирів, 43 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Аварія сталася в індонезійській провінції Західна Ява 17 червня. Водій автобуса загинув. 29-річний чоловік, який вихопив кермо і внаслідок чого сталась страшна аварія, вижив, але сильно травмувався, пише BBC. Читайте також: Аварія вертольота у Нью-Йорку: нові деталі інциденту та коментар Трампа

Число загиблих може зрости, – поліція Поліція опитує свідків. Наразі не відомо, через що стався конфлікт, який призвів до чисельних жертв.

Автобус зіштовхнувся з двома автівками, коли вилетів на "зустрічку" Серйозні ДТП в Індонезії – не рідкість. Окрім надвичайних ситуацій, якій можуть статися на дорозі, багато автівок в країні не проходять належний технічний огляд, а правилами дорожнього руху часто нехтують.