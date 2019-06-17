17:02
17 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      В Індонезії через сварку водія з пасажиром розбився автобус, останній вихопив кермо: є жертви

      136 Читать новость на русском
      Аварія за участю автобуса в Індонезії
      Аварія за участю автобуса в Індонезії / AFP

      Під час поїздки між водієм та пасажиром виникла суперечка, під час якої останній почав вихоплювати кермо автобуса. Водій не втримав контроль, і автобус з'їхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із двома автівками. Удар був такої сили, що від зіткнення перевернулась вантажівка. У ДТП загинуло 12 пасажирів, 43 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

      Аварія сталася в індонезійській провінції Західна Ява 17 червня. Водій автобуса загинув. 29-річний чоловік, який вихопив кермо і внаслідок чого сталась страшна аварія, вижив, але сильно травмувався, пише BBC

      Читайте також: Аварія вертольота у Нью-Йорку: нові деталі інциденту та коментар Трампа


      Число загиблих може зрости, – поліція

      Поліція опитує свідків. Наразі не відомо, через що стався конфлікт, який призвів до чисельних жертв. 


      Автобус зіштовхнувся з двома автівками, коли вилетів на "зустрічку"

      Серйозні ДТП в Індонезії – не рідкість. Окрім надвичайних ситуацій, якій можуть статися на дорозі, багато автівок в країні не проходять належний технічний огляд, а правилами дорожнього руху часто нехтують. 

      blog_ava
      У Німеччині розповіли, чого чекають від Зеленського
      сьогодні
      2083
      Теги: Жертви Індонезія Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори-2019: підводні камені партійних списків
      сьогодні , 17:00 Парламентські вибори-2019: підводні камені партійних списків
      Тетяна Острікова 34
      Поехали, или 10 причин пересесть на велосипед
      сьогодні , 16:15 Поехали, или 10 причин пересесть на велосипед
      Леонід Петров 201
      Смертельні ДТП за участі Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають
      сьогодні , 13:00 Смертельні ДТП за участі Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають
      Тетяна Мартинюк 1024
      Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News
      сьогодні , 12:04 Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News
      Світові Медіа 7492
      Выборы в Украине – бессмысленные и беспощадные
      сьогодні , 09:10 Выборы в Украине – бессмысленные и беспощадные
      Блог Медіа 1860
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук