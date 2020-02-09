23:52
9 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020 СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ

      В Індонезії орангутанг подав руку допомоги чоловіку, який нібито загруз у багнюці: вражаюче фото

      339 Читать новость на русском
      Орангутанг / depositphotos

      Індійський фотограф-любитель та геолог Аніл Прабхакар опублікував у своєму інстаграмі вражаюче фото, де орангутанг простягує "руку допомоги" чоловіку, який нібито застряг у річковій багнюці.

      В коментарі CNN фотограф пояснив, що чоловік на фото є працівниом Фонду захисту орангутангів на острові Калімантану. Він шукав у річці отруйних змій, коли до нього підійшов орангутанг.

      Читайте також: Торнадо з кажанів вирує в Австралії: вражаючі фото, відео

      Геолог припустив, що таким чином примат міг пропонувати чоловікові допомогу вибратися з річки.

      Тоді як у людстві вмирає людяність, деякі тварини повертають нас до наших витоків,
      – підписав фото Аніл Прабхакар.

      Фото відразу зібрав дуже багато лайків. Зі слів фотографа, після того, як було зроблено світлину, працівник Фонду захисту орангутангів сам вибрався із річки. Він не подавав руки тварині, адже невідомо, як та могла би відреагувати. 

      Хоч подія і тривала декілька хвилин, геолог вдячний, що став її свідком.

      Що відомо про орангутангів в АзіїОрангутанг є єдиним великим приматом в Азії. Як зазначає, Фонд захисту орангутангів Калімантану, ці тварини переважно мешкають на території таких островів Індонезії як Калімантан (Борнео) і Суматра.

      Їхня популяція за останні три покоління скоротилася на понад 80%. А все через лісові пожежі та браконьєрство. Орангутанги – одні з найрозумніших приматів. також відомо, що вони повільно розмножуються: в природних умовах самка орангутанга народжує кожні 6-8 років.

      Якою буде доля "Батьківщини-Матері" у Києві: пояснення Дробовича
      сьогодні
      4651
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Світ тварин Індонезія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:15 Головні новини 9 лютого: вперше коронавірусом заразився українець, негода вдарила по Європі
      Андрій Шляхтін 328
      сьогодні , 22:00 Обшуки на 1+1 заради рейтингу, ймовірне звільнення Богдана та загроза для Гончарука: блоги тижні
      368
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Іра Луценко запалила з пандою, сумний Кіану Рівз вчить українців історії
      Андрій Шляхтін 3748
      сьогодні , 19:30 Шокуючі наслідки циклону Петра, ймовірність повного зникнення готівки в Україні – відео тижня
      Катерина Козачинська 2443
      сьогодні , 18:01 Скандал з Дубілетом та що криється за обшуками на 1+1 – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько 1336
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук