В Індонезії орангутанг подав руку допомоги чоловіку, який нібито загруз у багнюці: вражаюче фото

Індійський фотограф-любитель та геолог Аніл Прабхакар опублікував у своєму інстаграмі вражаюче фото, де орангутанг простягує "руку допомоги" чоловіку, який нібито застряг у річковій багнюці.

В коментарі CNN фотограф пояснив, що чоловік на фото є працівниом Фонду захисту орангутангів на острові Калімантану. Він шукав у річці отруйних змій, коли до нього підійшов орангутанг.

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Геолог припустив, що таким чином примат міг пропонувати чоловікові допомогу вибратися з річки.

Тоді як у людстві вмирає людяність, деякі тварини повертають нас до наших витоків,

– підписав фото Аніл Прабхакар.

Фото відразу зібрав дуже багато лайків. Зі слів фотографа, після того, як було зроблено світлину, працівник Фонду захисту орангутангів сам вибрався із річки. Він не подавав руки тварині, адже невідомо, як та могла би відреагувати.

Хоч подія і тривала декілька хвилин, геолог вдячний, що став її свідком.

Що відомо про орангутангів в АзіїОрангутанг є єдиним великим приматом в Азії. Як зазначає, Фонд захисту орангутангів Калімантану, ці тварини переважно мешкають на території таких островів Індонезії як Калімантан (Борнео) і Суматра.



Їхня популяція за останні три покоління скоротилася на понад 80%. А все через лісові пожежі та браконьєрство. Орангутанги – одні з найрозумніших приматів. також відомо, що вони повільно розмножуються: в природних умовах самка орангутанга народжує кожні 6-8 років.