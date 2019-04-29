В Індонезії від перевтоми померли майже 300 працівників виборчих комісій

В Індонезії вибори 2019 року стали найскладнішими у світі – проголосувати прийшли близько 154 мільйонів громадян, які заповнювали по п'ять бюлетенів. Найбільше від виборчого процесу постраждали ті, хто працював у комісіях. У день волевиявлення в Індонезії та у подальші десять від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, ще 1878 – захворіли.

Чому виборці заповнювали по 5 бюлетенів? Справа у тому, що цьогоріч в Індонезії обирали не тільки президента, а й депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу та членів регіональних й місцевих законодавчих органів. Загалом було відкрито 800 тисяч дільниць, а явка на виборах склала 80%, пише Deutsche Welle.

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Як відреагувала влада на ріст смертності під час виборів? Міністерство фінансів виділить грошову допомогу сім'ям померлих. Голова ЦВК запропонував виплатити сім'ям померлих та постраждалих компенсації в розмірі від 30 до 36 мільйонів індонезійських рупій (близько 2100-2500 доларів). А у Міністерстві охорони здоров’я закликали, аби медзаклади надавали будь-яку необхідну допомогу тим працівникам комісій, що захворіли.

Більше ніхто не помер? Померли. Від перевтоми і пов'язаних із нею дорожніх аварій під час і після виборів померли 15 поліцейських по всій країні.

Ще 23 квітня кількість померлих була значно нижчою. Тоді повідомляли про 91 померлого члена виборчих комісій та про 374-х, що потрапили до лікарень.