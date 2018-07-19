08:03
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
  • неділя
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

В Instagram запровадять нову систему захисту без SMS

69 Читать новость на русском
Instagram запровадить двофакторну аутентифікацію без SMS
Instagram запровадить двофакторну аутентифікацію без SMS / Соцмережі

Найближчим часом у соцмережі Instagram має з'явитися двофакторна аутентифікація без SMS, оскільки попередню систему перевірки акаунту зловмисники швидко навчилися обходити.

Як підкреслює ресурс gagadget.com, слабким місцем попередньої системи якраз і стала прив'язка до номера телефону.

Читайте також: Месенджер WhatsApp обзавівся корисною функцією

Так, журналісти видання Motherboard опублікували матеріал, в якому розповідається про схему крадіжки мобільного номеру: зібравши деяку інформацію про жертву, зловмисники телефонують до служби підтримки оператора, повідомляють про втрату SIM-карти під виглядом потерпілого абонента та просять перепризначити номер на нову сімку, а отримавши контроль над номером телефону, хакери використовують його для відновлення паролів у онлайн-сервісах, зламуючи акаунти користувача.

Зауважимо, що зловмисників цікавлять не лише дані банківських карток і гаманців з криптовалютами. На чорному ринку також цінуються Instagram-акаунти з коротким або гарними назвами. До прикладу, Рейчел Естлунд з Солт-Лейк-Сіті втратила свій аккаунт @Rainbow і поки не змогла його повернути.

Наразі в Instagram заявили, що працюють над вирішенням цієї проблеми. До слова, нещодавно у мережі з’явилися скріншоти нового меню двофакторної аутентифікації. На оприлюднених кадрах можна побачити опцію входу за допомогою генераторів кодів на кшталт Google Authenticator або Authy та жодних SMS.

Instagram, захист, акаунт, соцмережі, SMS
Нове меню двофакторної авторизації в Instagram 

Фахівці з безпеки зі свого боку рекомендують, якщо є можливість, не прив'язувати номер телефону до своїх облікових записів (незалежно від сервісу) або використовувати для такої мети VoIP-телефонію.

Коли оновлення стане доступним всім користувачам Instagram, поки інформації немає. 

Нагадаємо, на початку травня користувачі Instagram у США отримали можливість реєструвати банківську карту, аби в цьому ж додатку здійснювати покупки або оплачувати послуги.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно 

Теги: Смартфони Мережа Інтернет Соцмережі Додатки Instagram Техно Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
сьогодні, 08:00 Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
Павло Казарін 14
Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
18 липня, 22:12 Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
2392
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
18 липня, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 2081
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
18 липня, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 1338
Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
18 липня, 20:01 Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
Олена Кук 645
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Жителю Києва вдалося зафільмувати рідкісне для столиці явище: вражаюче відео
19 червня , 00:35
4G з'явився в Україні: все, що потрібно знати
30 березня , 18:05
Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг
11 червня , 19:05
Порошенко відповів, коли і на скільки зросте мінімальна зарплата українців
 19 травня , 19:08
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук