В Instagram запровадять нову систему захисту без SMS

Найближчим часом у соцмережі Instagram має з'явитися двофакторна аутентифікація без SMS, оскільки попередню систему перевірки акаунту зловмисники швидко навчилися обходити.

Як підкреслює ресурс gagadget.com, слабким місцем попередньої системи якраз і стала прив'язка до номера телефону.

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Так, журналісти видання Motherboard опублікували матеріал, в якому розповідається про схему крадіжки мобільного номеру: зібравши деяку інформацію про жертву, зловмисники телефонують до служби підтримки оператора, повідомляють про втрату SIM-карти під виглядом потерпілого абонента та просять перепризначити номер на нову сімку, а отримавши контроль над номером телефону, хакери використовують його для відновлення паролів у онлайн-сервісах, зламуючи акаунти користувача.

Зауважимо, що зловмисників цікавлять не лише дані банківських карток і гаманців з криптовалютами. На чорному ринку також цінуються Instagram-акаунти з коротким або гарними назвами. До прикладу, Рейчел Естлунд з Солт-Лейк-Сіті втратила свій аккаунт @Rainbow і поки не змогла його повернути.

Наразі в Instagram заявили, що працюють над вирішенням цієї проблеми. До слова, нещодавно у мережі з’явилися скріншоти нового меню двофакторної аутентифікації. На оприлюднених кадрах можна побачити опцію входу за допомогою генераторів кодів на кшталт Google Authenticator або Authy та жодних SMS.



Нове меню двофакторної авторизації в Instagram

Фахівці з безпеки зі свого боку рекомендують, якщо є можливість, не прив'язувати номер телефону до своїх облікових записів (незалежно від сервісу) або використовувати для такої мети VoIP-телефонію.

Коли оновлення стане доступним всім користувачам Instagram, поки інформації немає.

Нагадаємо, на початку травня користувачі Instagram у США отримали можливість реєструвати банківську карту, аби в цьому ж додатку здійснювати покупки або оплачувати послуги.