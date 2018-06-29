В Instagram з'явилась нова корисна функція для Stories

Тепер користувачі соціальної мережі Instagram можуть додавати у свої Stories музику, яка доступна у бібліотеці для користування новою функцією.

Про це повідомили напередодні у прес-службі Instagram.

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Розробники зазначають, що тепер ви можете додавати до своїх Stories музику. Для цього у меню стікерів буде доступний спеціальний стікер Music, який працює за аналогією стікера GIF.



Додавати музику можна за допомогою спеціального стікера

У прес-службі роз'яснюють, що користувач просто "тапає" на іконку, шукає потрібну мелодію серед тисяч композицій, яка найкраще підходить до настрою конкретної Stories, та публікує її.

Тепер ви можете додати до своєї історії саундтрек, що найкраще підходить до будь-якого моменту та допомагає вам показати, що ви відчуваєте,

– коментують розробники.



Власну історію відтепер можна супроводжувати улюбленою музикою

Наразі функція доступна в оновленій версії додатку у низці країн. Тому невдовзі вона стане доступною для всіх користувачів.

Розробники додають, що при прослуховуванні пісні під час відображення історії, користувач матиме змогу побачити назву та виконавця, які відображатимуться на стікері.

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