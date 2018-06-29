12:58
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

В Instagram з'явилась нова корисна функція для Stories

97 Читать новость на русском
Нова функція Instagram персоналізує ваші Stories ще більше
Нова функція Instagram персоналізує ваші Stories ще більше / unsplash

Тепер користувачі соціальної мережі Instagram можуть додавати у свої Stories музику, яка доступна у бібліотеці для користування новою функцією.

Про це повідомили напередодні у прес-службі Instagram.

Читайте також: Instagram подорожчав в 100 разів з 2012 року

Розробники зазначають, що тепер ви можете додавати до своїх Stories музику. Для цього у меню стікерів буде доступний спеціальний стікер Music, який працює за аналогією стікера GIF. 

instagram, stories, music
Додавати музику можна за допомогою спеціального стікера

У прес-службі роз'яснюють, що користувач просто "тапає" на іконку, шукає потрібну мелодію серед тисяч композицій, яка найкраще підходить до настрою конкретної  Stories, та публікує її.

Тепер ви можете додати до своєї історії саундтрек, що найкраще підходить до будь-якого моменту та допомагає вам показати, що ви відчуваєте,
– коментують розробники.

instagram, stories, music
Власну історію відтепер можна супроводжувати улюбленою музикою

Наразі функція доступна в оновленій версії додатку у низці країн. Тому невдовзі вона стане доступною для всіх користувачів.

Розробники додають, що при прослуховуванні пісні під час відображення історії, користувач матиме змогу побачити назву та виконавця, які відображатимуться на стікері.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

 

Теги: Техно Інтернет Instagram Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перша кров: хто і чому напав на ромів?
сьогодні, 12:01 Перша кров: хто і чому напав на ромів?
Наталія Лебідь 448
Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
сьогодні, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 299
Європа і пиво: прийшла біда, звідкіля не чекали
сьогодні, 10:01 Європа і пиво: прийшла біда, звідкіля не чекали
1657
Головні новини 28 червня: втрати України на Донбасі, саміт країн ЄС та "Північний потік-2"
сьогодні, 09:05 Головні новини 28 червня: втрати України на Донбасі, саміт країн ЄС та "Північний потік-2"
7301
День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
сьогодні, 08:38 День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
Олексій Чибісов 2586
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук