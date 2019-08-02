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      В Instagram з'явилась сторінка Тараса Шевченка: цікаві фото та відео

      98 Читать новость на русском
      Тарас Шевченкко в Instagram
      Тарас Шевченкко в Instagram / Колаж 24 каналу

      У популярній соціальній мережі Instagram зареєструвався користувач Тарас Шевченко. Чоловік, схожий на українського поета, публікує фото та знімає відео про життя Кобзаря в сучасній Україні.

      Усе це супроводжується дотепними підписами й коментарями щодо політичної ситуації.

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      Наприклад, позуючи поруч із зображенням запорізького козака, чоловік пише: "У мене питання. Як його нащадки у славетному Запоріжжі могли масово проголосувати за кума царя?".

      Першим в акаунті з'явилося відео, на якому незвичний інстаблогер з'являється з повітря поруч з місцем, де похований Шевченко. Автор блогу зізнається, що мета цієї ініціативи навчити людей мислити критично.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Курйозні новини Соцмережі Instagram Новини культури Література
      Джерело: 24 канал
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