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В Instagram з'явилася нова функція

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В Instagram з'явилася нова функція
В Instagram з'явилася нова функція / Фото з відкритих джерел

У соцмережі Instagram з’явилася нова функція Focus для зйомки якісних селфі, яка працює за аналогією з режимом "Портрет" на iPhone.

Про це пише The Verge.

Ця функція доступна на моделях iPhone 6S і молодших, а також на деяких Android-пристроях. При відкритті камери піктограма Focus розташована поруч з суперзумом під кнопкою запису.

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"Як тільки в кадрі з'явиться обличчя, додаток визначить його межі і злегка змаже все, що розташоване за об'єктом зйомки. Отримані портрети можна обробити стандартними інструментами Instagram", - розповіли у компанії.

Відомо, що на Android-пристроях нову функцію вже протестували на Samsung Galaxy S9 + і Google Pixel 2.

Теги: Техно Інтернет Instagram
Джерело: 24 Канал
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