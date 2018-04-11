В Instagram з'явилася нова функція
У соцмережі Instagram з’явилася нова функція Focus для зйомки якісних селфі, яка працює за аналогією з режимом "Портрет" на iPhone.
Про це пише The Verge.
Ця функція доступна на моделях iPhone 6S і молодших, а також на деяких Android-пристроях. При відкритті камери піктограма Focus розташована поруч з суперзумом під кнопкою запису.
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"Як тільки в кадрі з'явиться обличчя, додаток визначить його межі і злегка змаже все, що розташоване за об'єктом зйомки. Отримані портрети можна обробити стандартними інструментами Instagram", - розповіли у компанії.
Відомо, що на Android-пристроях нову функцію вже протестували на Samsung Galaxy S9 + і Google Pixel 2.
Джерело: 24 Канал
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