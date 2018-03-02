В Instagram з'явиться можливість телефонувати, – ЗМІ

Іноземні ЗМІ повідомляють, що Instagram готується посилити свою конкурентноспроможність з популярними меседжерами, додавши можливість телефонувати.

В Android-версії додатка Instagram виявлено нові значки, які вказують на те, що розробники сервісу працюють над додаванням можливості здійснення аудіо та відеодзвінків.

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В Instagram з'явиться можливість телефонувати

Серед виявлених нових іконок є значки як для звичайних аудіозвінків, так і для відеозвінків. Розробники припускають, що ці іконки з'являться на сторінках користувачів в особистих повідомленнях. У користувачів буде можливість вибрати потрібну людину і зробити виклик.

Нагадаємо, про те, що Instagram планує додати можливість дзвінків було відомо і раніше. Зокрема, минулого місяця з'ясувалося, що функція вже тестується всередині компанії.