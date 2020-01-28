В інстаграмі з’явилася кішка, яка дуже нагадує відому Grumpy Cat: фото

Відома кішка-мем Grumpy Cat померла у віці 7 років у травні 2019 року. У мережі з’явилася "спадкоємиця" киці і вона виглядає ще більш злою.

Кішку звати Мяу-мяу і живе вона в Тайвані, пише Bored Panda.

Про Grumpy Cat тут: Померла кішка-мем: що відомо про зірку інтернету

Господиня нової зірки Клара запевняє, що злій морді вірити не варто, бо у Мяу-Мяу дуже добрий характер. Киця навіть робить Кларі масаж, коли будить господиню та просить сніданок.



Кішка Мяу-Мяу виглядає злою/ Фото Bored Panda



У кішки кумедна морда/ Фото Bored Panda

Жінка розповіла, що Мяу-Мяу любить спостерігати за птахами. Іноді кішка сама собі розсовує штори.



Насправді Мяу-мяу добра кішка/ Фото Bored Panda

Клара забрала Мяу-Мяу з притулку, коли тій було лише 10 місяців. Попередній господар не захотів жити з кішкою. Зараз Мяу-Мяу вже 10 років.



Мяу-мяу 10 років/ Фото Bored Panda

Інстаграм-сторінка Мяу-Мяу – за посиланням.

Як виглядала кішка Grumpy Cat

Кішка на прізвисько Соус Тардар, яка стала улюбленицею у мережі і популярним мемом Grumpy Cat ("Похмура кішка"), померла у травні 2019 року через хворобу.

Кішка стала героїнею багатьох культових мемів у мережі через те, що її морда має похмурий вигляд, ніби у неї сумний настрій. У 2013 році Grumpy Сat отримала нагороду "Мем року" на щорічній інтернет-премії Webby Awards.

Так виглядала кішка Grumpy Cat/ Фото з інстаграму realgrumpycat