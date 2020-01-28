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      В інстаграмі з’явилася кішка, яка дуже нагадує відому Grumpy Cat: фото

      75 Читать новость на русском
      Кішку звати Мяу-мяу / boredpanda.com

      Відома кішка-мем Grumpy Cat померла у віці 7 років у травні 2019 року. У мережі з’явилася "спадкоємиця" киці і вона виглядає ще більш злою.

      Кішку звати Мяу-мяу і живе вона в Тайвані, пише Bored Panda.

      Про Grumpy Cat тутПомерла кішка-мем: що відомо про зірку інтернету

      Господиня нової зірки Клара запевняє, що злій морді вірити не варто, бо у Мяу-Мяу дуже добрий характер. Киця навіть робить Кларі масаж, коли будить господиню та просить сніданок.

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      Кішка Мяу-Мяу виглядає злою/ Фото Bored Panda

      кішка злий кіт мем
      У кішки кумедна морда/ Фото Bored Panda

      Жінка розповіла, що Мяу-Мяу любить спостерігати за птахами. Іноді кішка сама собі розсовує штори.

      кішка мем мяу-мяу злий кіт
      Насправді Мяу-мяу добра кішка/ Фото Bored Panda

      Клара забрала Мяу-Мяу з притулку, коли тій було лише 10 місяців. Попередній господар не захотів жити з кішкою. Зараз Мяу-Мяу вже 10 років.

      зла кішка мем кіт киця
      Мяу-мяу 10 років/ Фото Bored Panda

      Інстаграм-сторінка Мяу-Мяу – за посиланням.

      Як виглядала кішка Grumpy Cat

      Кішка на прізвисько Соус Тардар, яка стала улюбленицею у мережі і популярним мемом Grumpy Cat ("Похмура кішка"), померла у травні 2019 року через хворобу.

      Кішка стала героїнею багатьох культових мемів у мережі через те, що її морда має похмурий вигляд, ніби у неї сумний настрій. У 2013 році Grumpy Сat отримала нагороду "Мем року" на щорічній інтернет-премії Webby Awards.

      Так виглядала кішка Grumpy Cat/ Фото з інстаграму realgrumpycat

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин Курйозні новини Меми
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