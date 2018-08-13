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В Інституті раку прокоментували повернення скандальної Губаревої

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Скандальну лікарку онкогематологічного відділення Інституту раку Ганну Губареву, яка у червні 2018 року відмовилася лікувати ветерана АТО Віталія Драгана через те, що "той вбивав братський народ", після гучного звільнення поновили на роботі та підвищили.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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Скандал розгорівся на початку літа, коли ветерана Віталія Дрангана спрямували до Губаревої на новий етап лікування, коштувало воно, за його словами, 200 тисяч гривень. Лікарка заявила, щоб пільг не очікував. Військовий мовчати не став, і медика одразу звільнили за неетичну поведінку.

Звільнили з одної посади і призначили на іншу, тепер вона секретар Комісії з питань етики.

МОЗ
Копія наказу директорки Національного інституту раку Олени Колеснік про затвердження на посаді Ганни Губаревої / Фото ЦПК

З власних джерел його отримала представниця Центру протидії корупції.

Зараз поновили на посаді і мало того ще й зробили секретарем з етики. Ця комісія дає дозволи на проведення клінічних випробувань в Інституті, в средньому від 30 випробувань щороку. Це мільйони гривень, які течуть в Інститут і дуже часто в кишені окремим співробітникам,
– розповіла членкиня Центру протидії корупції Олександра Устінова
 

В Інституті раку виправдовуються і запевняють, що нічого не порушили.

Вона не поновлена на посаді і не  працює лікарем,
– заявила директорка Національного інституту раку Олена Колесник.

Цей документ – тимчасовий контракт продовження наукової роботи. У Інституті пояснюють, що на посаді секретаря Комісії з питань етики пояснюють, вона там працює давно. З пацієнтами, мовляв, контакту немає і грошей за роботу не отримує.

В Інституті раку погана репутація. Минулої осені там проводило обшуки НАБУ, співробітників підозрюють у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах.

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За даними Центру протидії корупції установа закуповує ліки за завищеною ціною, до того ж, обійшла систему Prozorro і розтратила 10 мільйонів на закупівлях компютерів. Оксана Тропотяга, Едуард Крижанівський та сергій Трачевський, 24 канал

Автор: Оксана Тропотяга, Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Корупція Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
Джерело: 24 канал
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