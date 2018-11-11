21:20
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В інтернет-магазині Києва можна без проблем придбати книжки про подвиги "ДНР" і "Новоросії"

      1090 Читать новость на русском
      Пропагандистську макулатуру продає інтернет-магазин у Києві
      Пропагандистську макулатуру продає інтернет-магазин у Києві / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

      Книжковий інтернет-магазин з адресою у Києві продає книжки, які прославляють окупантів на Донбасі.

      Про це у своєму Facebook написав журналіст та воєнний кореспондент Ігор Меделян.

      Дивіться також: Який відсоток преси українською мовою продають у кіосках: вражаюча статистика

      Як зауважив він, у цьому інтернет-магазині можна без проблем замовити книги написані філософом "Русской весни" Алєксандром Дугіним, реалізаторами проектів "Кримнаш" Константіном Затуліним та Владиславом Сурковим, оспівувачем подвигів "Донбасского ополченія" Максимом Калашніковим і скорбітєлєм за вбитим чікен-фюрером Захарченком Александром Прохановим".

      Йдеться про книжковий інтернет-магазин Bambook.com.

      Книжки ДНР інтернет-магазин Київ
      В українському інтернет-магазині можна без проблем придбати книжку Суркова

      На сайті магазину вказаний телефонний номер з кодом Києва та адреса із зазначенням поштового індексу у столиці.

      Можливо, через складності провезення руськомирської макулатури з-за поребрика книги антиукраїнських "письменників" обіцяють доставити за 10 днів. Але ж це не термін для тих, кому голос рідної імперії миліший за бандерівські агітки,
      – іронічно написав журналіст.

      До слова, 11 листопада в окупованих районах Донбасу відбуваються псевдовибори нового ватажка найманців.

      Теги: Новини України Новини Києва Російська пропаганда Війна на Донбасі Книги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      сьогодні , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      сьогодні , 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      сьогодні , 20:02 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      сьогодні , 19:00 Куда можно поехать из Луганска? Никуда!
      Ольга Черненко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Торгові комплекси біля донецького аеропорту також знищені
       22 січня 2015 , 12:53
      Керівництво цієї операції діяло непрофесійно і неправильно, – Луценко про Княжичі
       6 грудня 2016 , 16:39 2
      Кіпер збірної України пропустив тренування напередодні матчу з Чехією
       5 вересня , 21:31
      В Україні зазначають спад продажів гібридів і електромобілів
       18 жовтня , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук