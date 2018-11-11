В інтернет-магазині Києва можна без проблем придбати книжки про подвиги "ДНР" і "Новоросії"

Книжковий інтернет-магазин з адресою у Києві продає книжки, які прославляють окупантів на Донбасі.

Про це у своєму Facebook написав журналіст та воєнний кореспондент Ігор Меделян.

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Як зауважив він, у цьому інтернет-магазині можна без проблем замовити книги написані філософом "Русской весни" Алєксандром Дугіним, реалізаторами проектів "Кримнаш" Константіном Затуліним та Владиславом Сурковим, оспівувачем подвигів "Донбасского ополченія" Максимом Калашніковим і скорбітєлєм за вбитим чікен-фюрером Захарченком Александром Прохановим".

Йдеться про книжковий інтернет-магазин Bambook.com.



В українському інтернет-магазині можна без проблем придбати книжку Суркова

На сайті магазину вказаний телефонний номер з кодом Києва та адреса із зазначенням поштового індексу у столиці.

Можливо, через складності провезення руськомирської макулатури з-за поребрика книги антиукраїнських "письменників" обіцяють доставити за 10 днів. Але ж це не термін для тих, кому голос рідної імперії миліший за бандерівські агітки,

– іронічно написав журналіст.

До слова, 11 листопада в окупованих районах Донбасу відбуваються псевдовибори нового ватажка найманців.