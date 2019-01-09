В інтимному скандалі Кріштіану Роналду з'явилася нова жертва
Англійська модель Жасмін Леннард, яка певний час була дівчиною зіркового нападника туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, зробила на його адресу гучну заяву.
Колишня дівчина Кріштіану Роналду хоче допомогти Кетрін Майорзі в її справі про згвалтування проти португальця. Жасмін Леннард, яка зустрічалася з Роналду десять років тому, заявила, що у неї є докази неадекватної поведінки Кріштіану.
Читайте також: Ще одна дівчина заявила про насильство з боку Кріштіану Роналду
Ніхто не має ні найменшого уявлення, хто такий Кріштіану насправді. Якби вони мали хоч половину доказів, вони б злякалися. Я більше не буду дивитися, як він нахабно бреше,
– написала 33-річна британка в Twitter.
Леннард повідомила, що має записи, на яких португалець визнає свої проблеми з психікою.
Кріштіану сказав мені, якщо я зустрінуся з кимось ще або якщо я піду з дому, він мене викраде, а моє тіло поріжуть, покладуть в сумку і кинуть в річку. Так, у мене є докази всього, що я говорю. він психопат,
– зазначила Леннард.
Нагадаємо, американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її зґвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Поліція після цього знову розпочала розслідування. Зазначається, що одразу після зґвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24