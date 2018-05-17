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В iPhone може з’явитись нова функція – розпізнавання за венами

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В iPhone може з’явитись нова функція
В iPhone може з’явитись нова функція / Фото з відкритих джерел

Технологія ідентифікації обличчя Face ID, яка доступна на смартфонах від Apple, може стати ще розумнішою. Так, американська компанія вже отримала патент під назвою "візуалізація вен за допомогою виявлення імпульсного випромінювання".

Про це пише Appleinsider

В патенті йдеться про використання інфрачервоного випромінювача і датчика, який може виявити зразки кровоносних судин під поверхнею шкіри. Інфрачервоне світло проходить крізь шкіру і відображає малюнок вен користувача. Далі відбите світло потрапляє на датчик, здатний розпізнавати інфрачервоне світло.

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Як пояснили у компанії Apple, ця система допоможе вирішити проблему, коли FaceID спрацьовує на близнюка людини або іншого візуально схожого на нього родича. При цьому малюнок вен відрізняється навіть у близнюків.

Щоправда, варто зазначити компанія реєструє подібні патенти десятки разів на тиждень, тож це не означає, що подібна функція незабаром з’явиться у продуктах Apple.

Теги: Apple iPhone Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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