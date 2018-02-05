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В iPhone X виявили ще один прикрий недолік

19:56, сьогодні 963 Читать новость на русском
В iPhone X виявили ще один прикрий недолік
В iPhone X виявили ще один прикрий недолік / Фото з відкритих джерел

Власники флагманських пристроїв iPhone X поскаржилися на проблеми з прийомом вхідних дзвінків. Про це заявило щонайменше 700 користувачів смартфонів.

Про це пишуть на 9to5Mac.

За словами користувачів, дисплей пристрою просто відмовляється відображати інформацію про вхідний дзвінок протягом декількох секунд, незважаючи на те, що звуковий сигнал йде. Через це власник пристрою не може натиснути на віртуальну кнопку, щоб відповісти на виклик.

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iPhone X навіть не допомагає перезавантаження і скидання налаштувань. Можливо, проблема на деякий час зникає, але потім знову повертається. Число користувачів, які зіткнулися з несправністю, зростає.

"У момент надходження вхідного дзвінка на iPhone X чути рингтон, проте дисплей починає реагувати лише через 6-8 секунд", – поскаржився один з користувачів на сторінці служби підтримки Apple.

В Apple повідомили, що вже вивчають проблему та намагаються її усунути.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої iPhone 8 iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
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