В Іраку спалахнули масові заворушення через нестачу питної води: є жертви

В іракському місті Басра спалахнули сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями. Під час заворушень у ніч на суботу, 8 вересня, загинуло не менше 3 людей.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на AFP.

Наразі немає інформації про обставини загибелі цих людей. Учасники акції протесту захопили увечері консульство Ірану та підпалили його. Працівника дипломатичної місії вдалося вчасно покинути будівлю.

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#Iraqi protesters set fire to an empty Iranian consulate in southern city of Basra amid deadly demonstrations against deficiency public services and corruption pic.twitter.com/8m5BVlZ48T — °°°°°° (@caeunwho) 8 сентября 2018 г.

За інформацією dpa, поліція відкрила стрілянину, щоб розігнати багатотисячний натовп протестувальників, які зібралися перед будівлею іранського дипломатичного представництва. Ще 50 осіб зазнали поранень. Серед потерпілих опинилися 2 працівників сил безпеки.

Тегеран засудив напад на своє консульство. В МЗС Ірану вимагають негайного покарання для всіх, хто причетний до протиправних дій.

#Basra protests: Rioters attack #Iran consulate

Protesters have torched the Iranian consulate in the southern #Iraqi city of Basra amid large protests against corruption and lack of basic services.

Protesters sat fired the flag of Iran.#IRGC_Out pic.twitter.com/jSy3GKhpoU #PMOI53 — kambiz mahmoudpour (@boghche) 7 сентября 2018 г.

Чому в Іраку відбуваються протести? З липня на півдні Іраку тривають масштабні акції протесту проти корупції, неефективної економічної політики, безробіття, перебоїв з електропостачанням, а також невирішеної проблеми із забезпеченням міста Басра питною водою.



Цього тижня акції протесту переросли в сутички з поліцією. Крім того, групи невідомих почали нападати на будівлі органів місцевої влади зі спробами підпалів. За кілька днів сутичок загинуло не менше 12 осіб, ще близько 100, з яких 18 – силовики, були поранені.