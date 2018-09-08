В Іраку спалахнули масові заворушення через нестачу питної води: є жертви
В іракському місті Басра спалахнули сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями. Під час заворушень у ніч на суботу, 8 вересня, загинуло не менше 3 людей.
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на AFP.
Наразі немає інформації про обставини загибелі цих людей. Учасники акції протесту захопили увечері консульство Ірану та підпалили його. Працівника дипломатичної місії вдалося вчасно покинути будівлю.
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За інформацією dpa, поліція відкрила стрілянину, щоб розігнати багатотисячний натовп протестувальників, які зібралися перед будівлею іранського дипломатичного представництва. Ще 50 осіб зазнали поранень. Серед потерпілих опинилися 2 працівників сил безпеки.
Тегеран засудив напад на своє консульство. В МЗС Ірану вимагають негайного покарання для всіх, хто причетний до протиправних дій.
Чому в Іраку відбуваються протести? З липня на півдні Іраку тривають масштабні акції протесту проти корупції, неефективної економічної політики, безробіття, перебоїв з електропостачанням, а також невирішеної проблеми із забезпеченням міста Басра питною водою.
Цього тижня акції протесту переросли в сутички з поліцією. Крім того, групи невідомих почали нападати на будівлі органів місцевої влади зі спробами підпалів. За кілька днів сутичок загинуло не менше 12 осіб, ще близько 100, з яких 18 – силовики, були поранені.