Масштабні повені в Ірані, щонайменше 70 загиблих: моторошні фото та відео негоди

Влада країни вже розпочала евакуйовувати людей, загалом у зоні небезпеки – 23 провінції.

Тисячі людей вже розмістили у тимчасових притулках, на допомогу жителям уражених територій влада направила військових, зазначили у виданні Anadolu.

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Проте через підтоплення багато доріг заблоковані й не всюди можна доправити допомогу.

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Причиною масштабних повеней стали рясні дощі, які тривають в країні від середини березня.

Прогнози синоптиків невтішні: у найближчий час зливи не припиняться.

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