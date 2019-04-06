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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Масштабні повені в Ірані, щонайменше 70 загиблих: моторошні фото та відео негоди

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      Масштабні повені в Ірані
      Масштабні повені в Ірані / Фото із відкритих джерел

      Влада країни вже розпочала евакуйовувати людей, загалом у зоні небезпеки – 23 провінції.

      Тисячі людей вже розмістили у тимчасових притулках, на допомогу жителям уражених територій влада направила військових, зазначили у виданні Anadolu.

      Читайте також: Грецію сколихнув потужний землетрус

      Проте через підтоплення багато доріг заблоковані й не всюди можна доправити допомогу.

      Дивіться відео: Іран охопили масштабні повені

      Причиною масштабних повеней стали рясні дощі, які тривають в країні від середини березня. 

      Прогнози синоптиків невтішні: у найближчий час зливи не припиняться.

      Негода в Ірані: дивіться фото

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      Теги: Жертви Стихійні лиха Іран
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