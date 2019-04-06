Масштабні повені в Ірані, щонайменше 70 загиблих: моторошні фото та відео негоди
Влада країни вже розпочала евакуйовувати людей, загалом у зоні небезпеки – 23 провінції.
Тисячі людей вже розмістили у тимчасових притулках, на допомогу жителям уражених територій влада направила військових, зазначили у виданні Anadolu.
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Проте через підтоплення багато доріг заблоковані й не всюди можна доправити допомогу.
Дивіться відео: Іран охопили масштабні повені
Причиною масштабних повеней стали рясні дощі, які тривають в країні від середини березня.
Прогнози синоптиків невтішні: у найближчий час зливи не припиняться.
Негода в Ірані: дивіться фото
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