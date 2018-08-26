В Ірані розбився винищувач: пілот загинув
У неділю, 26 серпня, у районі іранського міста Дізфуль розбився літак-винищувач F-5, що належить Військово-повітряним силам країни.
Про це повідомляє Mehr News Agency.
Авіакатастрофа сталася через технічну несправність, коли винищувач приземлявся.
Читайте також: У Росії загорівся літак прямо у небі: відео
В результаті інциденту загинув пілот Манучер Фаттаха.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Пореченкова не чекають у Латвії, — глава МЗС Рінкевич1 листопада 2014 , 15:35 3
Як виживає телеканал "Дождь"14 лютого 2015 , 11:48
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00