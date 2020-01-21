В Ірані за вбивство Трампа оголосили винагороду 3 мільйони доларів: що про це відомо
Іранський депутат Ахмад Хамза запропонував три мільйони доларів винагороди за вбивство президента США Дональда Трампа.
Свою пропозицію Хамза озвучив під час засідання іранського парламенту у вівторок, 21 січня, повідомляє The New York Times.
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Заявляю від імені народу провінції Керман, що ми заплатимо винагороду у три мільйони доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа,
– сказав він.
Інших деталей щодо того, хто саме ухвалив рішення запропонувати таку винагороду, іранський законодавець не повідомив.
Конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном загострився після того, як за особистим наказом Дональда Трампа 3 січня ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою. Після цього обстрілів зазнали низка американських баз.
Загострення на Близькому Сході: основне
- Після цього парламент Іраку прийняв резолюцію, щоб США вивели свої війська. Виведення військ із регіону також підтримує Іран. Президент Ірану Хасан Рухані навіть схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій".
- США не мають наміру виводити свої війська. Натомість у Держдепі наголошують, що військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти Ісламської держави.
- У відповідь на заяви Іраку про вислання військових з США Держдеп пригрозив економічними наслідками.
- Згодом американські ЗМІ поширили інформацію про те, що США та Ірак відновили спільні військові операції проти організації "Ісламська держава". Однак в Іраку це заперечили.