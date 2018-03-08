В Ірані жінка на публіці зняла хіджаб і на 2 роки потрапила за ґрати

В середу, 7 березня, суд в Ірані засудив до 2 років тюремного ув'язнення жінку, яка на одній із вулиць зняла хіджаб.

Про це повідомляє DW.

Підсудна пояснила свій вчинок протестом проти закону, який вимагає від усіх жінок в Ірані покривати голову в громадських місцях.

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Зазначимо, що в Ірані жінки дедалі частіше протестують проти закону, який вимагає від них покривати голову в громадських місцях. З початку грудня 2017 року і до сьогодні в Ірані були заарештовані не менше 30 жінок, які виявили такий протест.

До слова, 29 січня в Ірані відбулася низка одиночних протестів проти носіння хіджабів. Кілька жінок з непокритими головами піднялися на трансформаторні будки на вулицях Тегерана, розмахуючи намотаними на палицю хустками на зразок прапора.