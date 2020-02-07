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      В Ірані журналістів через відмову публікувати брехню про авіакатастрофу МАУ почали допитувати

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      Після авіакататсрофи літака МАУ журналісти Ірану опинилися під тиском влади / Getty images

      Після авіакататсрофи літака МАУ десятки журналістів Ірану опинилися під тиском влади. Працівників ЗМІ почали викликати на допити та проводити обшуки.

      Журналістів навіть змушують закривати сторінки у соціальних мережа та публікувати будь-які висловлювання, повідомляє RSF. Деякі медійники почали отримувати погрози.

      Зверніть увагу: Авіакатастрофа МАУ: Іран припинив ділитися доказами з Україною після злиття запису пілота

      "Репортери без кордонів" зазначають, що з 6 лютого щонайменше 21 журналіста в Ірані викликали й допитували співробітники розвідки, які працюють на елітний Корпус вартових ісламської революції або Міністерство розвідки.

      Під час обшуків силовики забирали комп’ютери, мобільні телефони, книги та документи.

      Наразі жоден з журналістів не був затриманий, але роботодавці попередили, що працівникам ЗМІ варто бути обережними у висловлюваннях у соціальних мережах.

      Довідка. За даними "Репортерів без кордонів", Іран посідає 170 місце із 180 країн світу у Всесвітньому індексі свободи преси за 2019 рік.

      Коли журналісти відчули тиск

      Тиск журналісти відчули після того, як наважилися відмовитися публікувати брехливі заяви держави.

      Коли Тегеран офіційно зізнався у збитті українського пасажирського літака, у країні почалися протести, які розігнали силою. Після цього на ЗМІ було посилено тиск – влада заборонила публікувати усе, що не відповідає лінії уряду,
      – зазначає видання "Репортери без кордонів".

      Наразі 80 іранських журналістів підготували спільну заяву, у якій висловивши жаль з приводу того, що вони розповсюджували "державну брехню" про літак МАУ.

      До теми: Катастрофа МАУ: Іран назвав умову подальшої співпраці

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Журналісти ЗМІ авіація Транспорт МАУ Новини України Жертви Новини політики
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