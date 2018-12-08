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      В Ірпені врятували з дерева павича, який мало не замерз на смерть: милі фото і відео

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      Павича врятували і передали організації "Крила Птаха"
      Павича врятували і передали організації "Крила Птаха" / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 8 грудня, мешканці Ірпеня, що на Київщині, помітили на дереві величеньку пташечку. Нею виявився павич, який багато годин мерзнув на дереві.

      Місцеві навіть не знали, чи птах ще живий. Бо він сидів не рухаючись. Та все одно викликали ДСНСників. 

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      Їх так і не дочекались, проте на місці події опинилась волонтерка громадської організації "Центр захисту тварин" Ірина Мурга. Саме вона і врятувала павича. 

      Приїхали, зняли і відвезли в "Крила Птаха" (громадська екологічна організація – 24). Гарний, замерзлий, але живий. Ніч не пережив би, голод і небезпека опинитися на землі завершилися б погано. Суботній екстрим в дусі Ірпеня,
      – поділилась Мурга. 

      Керівниця організації "Крила Птаха" пізніше поділидась відео із врятованим птахом.

       

      Теги: Новини України Новини Києва світ тварин
      Джерело: 24 канал
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