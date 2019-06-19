В Іспанії арештували судно з українським екіпажем, причина – 10 тонн гашишу на борту

Іспанські оперативники та податківці у понеділок, 17 червня, затримали торговельне судно ELG. Судно мандрувало під прапором Молдови, весь екіпаж складали громадяни україни, а на борту виявили 10 тонн гашишу.

Правоохоронці здійснювали спецоперацію в рамках боротьби з так званим "Східносередземноморським маршрутом" транспортування наркотиків з Азії до Західної Європи. Про це повідомив прес-центр податкової служби Іспанії.

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Під час огляду судна митники виявили понад 350 згортків з гашишем загальною вагою у приблизно 10 тонн.

Відомо, що судно називається ELG, мандрувало під прапором Молдови та має довжину 79 метрів. Затримали його 17 червня о 13:00 в 160 кілометрах на північний схід від портового іспанського міста Картахена. Екіпаж судна становить вісім осіб, і всі вони є громадянами України.

У повідомленні прес-центру іспанських податківців також мовиться, що стежити за цим кораблем правоохоронці Італії, Франції та Іспанії спільно почали ще півроку тому. Адже до морської розвідки надійшла інформація про можливу незаконну діяльність судна.

Зараз наркотики вилучили, судно ELG і його екіпаж перебувають у Картахені. Там же відбудеться й суд.

Що таке гашиш?Це сильнодіюча психотропна речовина, яку добувають з коноплі, а далі спресовують у блоки. З цих блоків після транспортування виготовляють різні наркотичні суміші для куріння.

.17 українців утримували у травні в Єгипті на судні, що начебто незаконно увійшло в територіальні води країни. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.