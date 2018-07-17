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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

В Іспанії створили кросівки з водоростей та океанського пластику

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Кросівки Ecoalf
Кросівки Ecoalf / www.dezeen.com/

Іспанський бренд Ecoalf створив стильні кросівки з водоростей та океанського пластику. Використання перероблених матеріалів здобуває все більшу популярність, чим вирішили і скористатись творці бренду.

Про це повідомляють на Dezeen.

Як зазначають у видання, для створення кожної пари кросівок використовували п’ять пластикових пляшок, які знаходили в Середземному морі. Згодом їх відправляли на переробку в пряжу, з якої вже потім створювали чорну трикотажну верхню частину взуття.

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Підошву кросівок виготовляли з надлишків водоростей, що ростуть в озерах і річках і потім перетворювали їх на гнучкий і легкий пінопласт. Нові чорні кросівки з перероблених матеріалів виглядають наче шкарпетки, які зручно сидять на нозі, а легка підошва дозволяє зручно переміщатись.

Нові кросівки від Ecoalf надійдуть в продажу у вересні 2018 року і стануть частиною колекції "Ocean Waste від Ecoalf".

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Екологія
Джерело: 24 Канал
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