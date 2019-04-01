В Іспанії закрили зоопарк, а звірів залишили помирати у вольєрах: фото і відео

Після того, як у зоопарку в іспанському місті Аямонте померло кілька тварин, на вимогу активістів його закрили. Проте міська влада нового дому звірям не знайшла, тож ті повільно помирають у своїх вольєрах.

Зоопарк закрили ще в січні. Тож за тваринами не доглядають вже більше двох місяців, пише The Sun.

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За тваринами не доглядають // The Sun

Інцидент набув розголосу, коли до звіринця навідались зоозахисники. Вони побачили, що тварин так ніхто і не забрав. Як і раніше, звірі скніють у вольєрах, за склом, в огородженнях. Оскільки вони ще живі, то, очевидно, їх час від часу підгодовують. Але тварини не мають чистої питної води. Вся вода, що вони нині мають, аж позеленіла і може бути зараженою інфекційними хворобами.



Тварини не мають придатної для пиття води // The Sun

Зоозахисники повідомляють, що тварини страждають у брудних вольєрах і пригнічені психологічно. Крім того, їм потрібна ветеринарна допомога.



В Іспанії закрили зоопарк, проте тварин не забрали // The Sun



Чи годують тварин – невідомо // The Sun



У зоопарку немає охорони // The Sun



Чи годують тварин – невідомо // The Sun



Тварини постійно сидять у вольєрах // The Sun



В Іспанії закрили зоопарк, проте тварин не забрали // The Sun

У зоопарку Іспанії, який закрили, помирають тварини: відео