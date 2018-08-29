В Італії арештували двох українців за перевезення нелегалів з Африки

Двох громадян України арештували за перевезення афганських мігрантів до Італії.

Про це повідомила італійська поліція, передає ANSA.

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Правоохоронці зазначають, що човен, який прямував із Туреччини, виявили поблизу Ното у Сицилії. Серед 44-х мігрантів з Африки було 12 дітей.



На паруснику із Туреччини перевозили 44-х мігрантів/ Джерело: www.ansa.it

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України розповіли, що у Греції та Італії ув'язненими залишаються близько двохсот п'ятдесяти українських моряків. Більшість із них сидять у тюрмах за перевезення нелегальних мігрантів.