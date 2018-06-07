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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Італії до влади прийшов уряд популістів: чому це погано для України

79 Читать новость на русском
Джузеппе Конте
Джузеппе Конте / "Радіо Свобода"

Італійський парламент висунув вотум довіри та проголосував за уряд, який очолюватиме Джузеппе Конте.

Про це повідомляє AFP.

Уряд Конте виступає за скасування антиросійських санкцій та хоче домогтися їх відміни.

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Напередодні верхня палата італійського парламенту схвалила уряд прем'єр-міністра Джузеппе Конте.

Відтак 53-річний прем'єр від ультраправої Ліги Півночі і радикального Руху п'яти зірок отримав мандат на реалізацію його програми "уряду змін".

Конте поставив перед урядом завдання скоротити податки, збільшити витрати на соціальне забезпечення і переглянути бюджетні та міграційні правила Європейського Союзу.

Теги: Санкції
Джерело: 24 Канал
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