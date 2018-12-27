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      В Італії футбольний матч затьмарила різанина й расизм: Роналду став на захист конкурентів

      549 Читать новость на русском
      Каліду Кулібалі
      Каліду Кулібалі / Getty Images

      В Італії матч 18 туру Серії А між "Інтером" та "Наполі" був затьмарений бійкою вболівальників та расистськими вигуками на адресу футболістів.

      Чотири вболівальники "Наполі" отримали ножові поранення під час заворушень, влаштованих фанатами "Інтера" в день матчу. Одного з фанів госпіталізували з важкими каліцтвами живота.

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      Як повідомляє Football Italia, зіткнення фанатів відбувалися до й під час матчу. Троє уболівальників "Наполі" з незначними ушкодженнями отримали медичну допомогу на місці, ще один уболівальник, 43-річний чоловік, був госпіталізований з важкими пораненнями живота.

      Також у важкому стані в лікарню було доставлено 30-річного фаната "Інтера", якого під час заворушень збила машина.

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      Разом з тим, фанатів міланського клубу звинувачують у расизмі. Зокрема, головний тренер "Наполі" Карло Анчелотті заявив, що його команда просила зупинити матч проти "Інтера" через расистські образи на адресу сенегальського оборонця Каліду Кулібалі, який був вилучений.

      "На матчі була дивна атмосфера. Ми тричі просили суддю зупинити гру. Диктор три рази робив оголошення по стадіону. Очевидно, що Кулібалі був роздратований. Ми тричі просили про те, щоб були прийняті будь-які заходи, але матч продовжився. Нам говорили, що гру можуть зупинити, але коли? Після чотирьох, після п'яти оголошень?

      Можливо, наступного разу ми проявимо ініціативу й самі перестанемо грати. Швидше за все, нам зарахують поразку, але ми готові до цього. Те, що відбувалося на "Джузеппе Меацца", погано для італійського футболу", – цитує Анчелотті The Guardian.

      Не обділив увагою інцидент нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Він опублікував у своєму Instagram фото із захисником "Наполі" Каліду Кулібалі.

      "Я завжди виступаю за освіту і повагу як у світі, так і в футболі. Ні расизму, образам і дискримінації!", – заявив португалець.

       

       

       

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      Теги: Спорт Футбол ФК Інтер Наполі
      Джерело: 24 Канал
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