В Італії готуються до продовження карантину, а в супермаркети пускатимуть по одному

Суворий карантин в Італії влада збирається продовжити. Іншого виходу просто немає, вважають урядовці. Це підтверджує і статистика смертності від коронавірусу: 18 березня від Covid-19 померла рекордна кількість людей – 475 осіб.

Про необхідність продовження карантину заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає Corriera dela Serra.

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Так, суворі обмеження мали тривати до 3 квітня. Тепер їх продовжать, а ось наскільки – в уряді Італії побоюються прогнозувати.

Вжиті заходи, такі як припинення діяльності компаній і закриття шкіл, можуть бути тільки продовжені. Ми готові надати десятки мільярдів державних інвестицій. Не має сенсу говорити більше, але ясно, що заходи, які ми прийняли, такі як закриття більшої частини ділової та індивідуальної діяльності країни, теж можуть тільки бути продовжені,

– заявив Конте.

Він також наголосив, що Італії вдалося уникнути краху системи, обмежувальні заходи працюють. Втім, додав: неможливо буде швидко повернутися до колишнього життя, коли епідемія досягне піку і зараження почне зменшуватися.

Водночас, відомо, що з 20 березня у супермаркети в Італії людей пускатимуть по одному. Такою інформацією у соцмережах поділилася українка Юлія, яка проживає в італійському місті Салерно, що на півдні країни.

Будинки можна залишати людям тільки в дійсно важливих випадках, наприклад, – при покупці продуктів. При цьому, людина повинна мати при собі документ, що підтверджує те, що вона вийшла з дому не просто так,

– зауважує вона.

Також у рекомендаціях, які відправляє італійська влада громадянам, вказано: за покупками краще відправляти жінок, бо вони можуть оперативніше і розумніше здійснити покупки у продуктовому магазині.

Українка про суворі карантинні обмеження в Італії: відео

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.



Станом на 19 березня відомо про 35 713 підтверджених випадків захворювання у країні. З них – 2 978 летальних.