В Італії потяг протаранив вантажівку, є загиблі і багато поранених: моторошні фото та відео

У ніч проти 24 травня на півночі Італії, поблизу міста Турин, сталася масштабна аварія, у якій потяг зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, щонайменше 18 дістали поранення.

Про це повідомляє Mirror.

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Вантажівка з литовськими номерами застрягла на залізничному переїзді, а машиніст потяга не встиг загальмувати.



Аварія у Турині, Італія

"У потязі було близько 50 людей. Під час руху нас раптом почало трясти. Це було схоже на землетрус", – розповів пасажир потяга Діно.

Відеокоментар очевидця подій щодо аварії в Турині

На місці працюють швидка і рятувальники. Вони шукають пасажирів, які можуть бути заблокованими у вагонах.

Відео: потяг зіткнувся з вантажівкою у Турині, Італія

Поліція намагається знайти водія фури, який втік з місця аварії.



Аварія у Турині, Італія



Аварія у Турині, Італія