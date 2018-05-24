В Італії потяг протаранив вантажівку, є загиблі і багато поранених: моторошні фото та відео
У ніч проти 24 травня на півночі Італії, поблизу міста Турин, сталася масштабна аварія, у якій потяг зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, щонайменше 18 дістали поранення.
Про це повідомляє Mirror.
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Вантажівка з литовськими номерами застрягла на залізничному переїзді, а машиніст потяга не встиг загальмувати.
Аварія у Турині, Італія
"У потязі було близько 50 людей. Під час руху нас раптом почало трясти. Це було схоже на землетрус", – розповів пасажир потяга Діно.
Відеокоментар очевидця подій щодо аварії в Турині
На місці працюють швидка і рятувальники. Вони шукають пасажирів, які можуть бути заблокованими у вагонах.
Відео: потяг зіткнувся з вантажівкою у Турині, Італія
Поліція намагається знайти водія фури, який втік з місця аварії.
Аварія у Турині, Італія
Аварія у Турині, Італія
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