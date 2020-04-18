В Італії собака втік з дому до лікарні: там від коронавірусу помирав його господар

В італійській Пізі німецька вівчарка Стелла втекла з дому у пошуках свого господаря. Його за кілька днів до цього госпіталізували з коронавірусом. Собака опинився на вулиці.

Цю історію розповіли захисники тварин з Sportella Tutella Animali у Пізі, повідомляє Newsweek.

Дивіться також Під час пандемії з притулку Флориди забрали всіх собак: відео, яке зворушило мережу

Собака пробігла кілька кілометрів до лікарні, де справді перебував чоловік. Через коронавірусну інфекції він помер.

Вони закликали людей забрати тварину, яка страждала без господаря. Зрештою вони оновили своє повідомлення та поділилися доброю новиною: собаку забрав родич померлого чоловіка.

Зверніть увагу! За останню добу в Італії від COVID-19 померли 482 людини – це найнижчий показник від 12 квітня. Нагадаємо, що 12 квітня у країні за добу померла 431 людина, після чого летальність знову почала зростати.