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      В Італії стався вибух на автозаправці, є загиблі та поранені: моторошні фото та відео

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      В Італії вибух на автозаправці, є загиблі і поранені: фото та відео
      В Італії вибух на автозаправці, є загиблі і поранені: фото та відео / Фото з соцмереж

      На автозаправній станції поблизу італійського міста Борго Куінціо, що в центральній області Лаціо, стався вибух. В результаті інциденту двоє людей загинули і ще понад 10 постраждали.

      Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

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      Так, вибух стався близько 14:30 за місцевим часом. Вогонь охопив заповнений горючою рідиною танкер.

      Серед загиблих – співробітник пожежної бригади та чоловік, що перебував поблизу епіцентру вибуху. На місце прибули пожежні служби – під час гасіння вогню постраждало багато рятувальників.

       

      Теги: Новини політики Вибух Жертви
      Джерело: 24 Канал
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