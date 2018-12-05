В Італії стався вибух на автозаправці, є загиблі та поранені: моторошні фото та відео
На автозаправній станції поблизу італійського міста Борго Куінціо, що в центральній області Лаціо, стався вибух. В результаті інциденту двоє людей загинули і ще понад 10 постраждали.
Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
Читайте також: На Київщині стався потужний вибух на автозаправці, є постраждалий: фото
Так, вибух стався близько 14:30 за місцевим часом. Вогонь охопив заповнений горючою рідиною танкер.
Серед загиблих – співробітник пожежної бригади та чоловік, що перебував поблизу епіцентру вибуху. На місце прибули пожежні служби – під час гасіння вогню постраждало багато рятувальників.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Хай живе Франція: що важливого сказав Макрон у своїй переможній промові7 травня 2017 , 23:41
Павуки накрили поле велетенською павутиною: з'явилося відео22 квітня 2017 , 20:06
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00