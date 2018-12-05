В Італії стався вибух на автозаправці, є загиблі та поранені: моторошні фото та відео

В Італії вибух на автозаправці, є загиблі і поранені: фото та відео / Фото з соцмереж

На автозаправній станції поблизу італійського міста Борго Куінціо, що в центральній області Лаціо, стався вибух. В результаті інциденту двоє людей загинули і ще понад 10 постраждали.