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      В Італії стався вибух у залізничному тунелі: фото

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      В Італії у залізничному тунелі між Неаполем і Салерно стався вибух
      В Італії у залізничному тунелі між Неаполем і Салерно стався вибух / narodna-pravda.ua

      В Італії у залізничному тунелі між Неаполем і Салерно стався сильний вибух. Внаслідок цього п’ятеро людей отримали поранення.

      Про це повідомляє ANSA.

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      Пожежа у тунелі спалахнула в результаті вибуху цистерни. У цей час у тунелі проводили профілактичні роботи. Вогонь перекинувся і на автомобіль обслуговуючої компанії.

      Очевидці та поліція опублікували фото з місця події у Twitter.

      Внаслідок інциденту травмовані п’ятеро робітників. Більше того, стан одного з них важкий. Рух потягів залізничним тунелем призупинили, а частину рейсів направили альтернативним маршрутом.

      Теги: Аварії та ДТП Жертви Пожежа Вибух
      Джерело: 24 Канал
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