В Італії стався вибух у залізничному тунелі: фото

В Італії у залізничному тунелі між Неаполем і Салерно стався сильний вибух. Внаслідок цього п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє ANSA.

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Пожежа у тунелі спалахнула в результаті вибуху цистерни. У цей час у тунелі проводили профілактичні роботи. Вогонь перекинувся і на автомобіль обслуговуючої компанії.

Очевидці та поліція опублікували фото з місця події у Twitter.

New post (LINEA NAPOLI-SALERNO: ROGO NELLA GALLERIA FERROVIARIA SANTA LUCIA, FERITI 5 OPERAI, UNO GRAVEMENTE) has been published on AppiaPolis - News in Tempo Reale - https://t.co/3TzktdX3or pic.twitter.com/pXb1EQtgUK — Appia Polis (@AppiaPolis) 16 ноября 2018 г.

Внаслідок інциденту травмовані п’ятеро робітників. Більше того, стан одного з них важкий. Рух потягів залізничним тунелем призупинили, а частину рейсів направили альтернативним маршрутом.