В Італії страшна травма футболіста стала причиною перенесення матчу: відео інциденту

Поєдинок 21 туру італійської Серії B "Лечче" – "Асколі" був перерваний вже на перших хвилинах через інцидент із гравцем господарів Мануелем Скавоне.

Півзахисник господарів вже на шостій секунді гри зіткнувся головою у боротьбі з нападником "Асколі" Джакомо Береттою, після чого повалився на газон і знепритомнів.

Читайте також: Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Верняєв переніс дві операції за два дні: фото

Футболісти і медики зреагували миттєво. Останні оперативно за допомогою апарату штучного дихання швидко привели гравця до тями, після чого Скавоне був госпіталізований. За інформацією італійських ЗМІ, життя футболіста на даний момент нічого не загрожує.

Дивіться відео зіткнення Мануеля Скавоне з Джакомо Береттою



Сам матч вирішили не відновлювати, а дограти в інший день. Тренери, керівництво і гравці обох команд висловили повну згоду з цим рішенням.

До слова, контракт Скавоне належить "Пармі", а за "Лечче" півзахисник виступає на правах оренди.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram