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В Італії ухвалили резолюцію про зняття санкцій з Росії

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Регіональна влада Венето вимагає скасування санкцій проти Росії
Регіональна влада Венето вимагає скасування санкцій проти Росії / Getty images

Регіональна влада італійської області Венето підтримала резолюцію із закликом до уряду країни та керівних органів Євросоюзу скасувати санкції проти Росії.

Як інформує місцеве видання ANSA, за резолюцію під назвою "Російське чи венеційське ембарго" проголосувало 36 радників, 8 представників були проти, двоє – утримались.

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В документі, за яких проголосували місцеві обранці, йдеться, що антиросійські санкції завдають значних збитків економіці Венето.

Автори резолюції бідкаються, що санкції проти Росії мають "значний негативний вплив на всю виробничу систему Венето, призвівши до різкого зниження експорту".

Через це Регіональна рада Венето закликає уряд та парламент Італії, а також ЄС скасувати санкції проти Росії.

Варто зазначити, що у 2016-му рада Венето підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною Росії і вже зверталась до уряду Італії із закликом скасувати санкції проти Росії.

Теги: Новини політики Санкції Новини Росії Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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