В Італії водій викрав та підпалив шкільний автобус із 51 дитиною всередині: моторошні подробиці

В Італії водій шкільного автобуса – громадянин Італії із сенегальским корінням – у незвичний спосіб вирішив привернути увагу до міграційної політики країни. Для цього чоловік викрав шкільний автобус із 51 дитиною і підпалив його. На щастя, дітей вдалося врятувати.

Школярі повертались зі спортивного заходу додому у Крему автобусом. Їх супроводжували троє дорослих. Проте на певному відрізку дороги водій різко змінив маршрут та оголосив, що всіх бере у заручники, пише AFP.

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Зловмисник забрав у всіх телефони, частину дітей навіть прив'язав до крісел. За їхніми словами, водій кричав, що з автобуса ніхто живим не вийде. Та виявилось, що мобільні конфіскував не у всіх. Одному з учнів вдалося подзвонити батькам, а ті вже викликати поліцію.

Коли автобус поліція почала блокувати на трасі, водій просто облив бензином транспорт і підпалив його. Правоохоонцям вдалося вчасно підібратись до автобуса. Вони вибили заднє вікно та евакуювали всіх, хто перебував всередині. Ніхто з дітей не отримав серйозних ушкоджень. А от автобус вигорів вщент.



Всіх дітей врятували

Після порятунку діти розповідали, що чоловік повторював, що хоче покласти край жорсткій антиміграційній політиці Італії та зупинити смерті у Середземному морі. І начебто сам зловмисник втратив трьох дітей, які намагались морем дістатись до країни.

Правоохоронці повідомляють, що підозрюваний не має стосунку до терористичних угруповань і є "нападником-одинаком". Раніше чоловіка притягали до відповідальності за водіння у нетверезому стані та сексуальні домагання.

Джерела у Міністерстві внутрішніх справ Італії повідомляють, що шукають правові шляхи позбавити 47-річного нападника італійського громадянства. Наразі він заарештований за статтею про замах на вбивство і викрадення людей з обтяжуючими обставинами.