В Італії за ґратами перебуває понад сотня українців

В італійських в'язницях перебуває 108 українців, яких звинувачують у нелегальному перевезенні мігрантів. Серед них є особи, які визнані потерпілими.

Про це уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова написала у Facebook після зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

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Денісова зазначає, що серед них є особи, які визнані потерпілими від торгівлі людьми.

П’ятьох з них вже звільнили з-під арешту за рішенням суду. Зараз МЗС працює над тим, хто ще потрапляє під це визначення, і готує відповідні документи,

– зазначила вона.

Омбудсмен наголосила на потребі брати до уваги інформацію від України під час судових розглядів. Окрім того, Денісова звернулася до посла з проханням вплинути на Росію у питанні повернення українських політв’язнів додому.

Нагадаємо, двох громадян України арештували за перевезення 44-х афганських мігрантів до Італії.