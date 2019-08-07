В Італії запрацював магазин, де декор для дому можна придбати за сміття: фото

В італійському місті Порто-Черво на Сардинії працює спеціалізований поп-ап магазин, де не приймають готівки чи кредитних карток. "Валютою" тут слугує сміття.

Щоб придбати декоративні мозаїчні блоки чи інші елементи декору для дому, потрібно розрахуватись, здавши на переробку пластик чи інші види вторсировини, пише Dezeen.

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Вся продукція, яку можна купити у цьому магазині також виготовлена із перероблених матеріалів – пластикових пляшок, одноразових стаканчиків для кави, пакетів для покупок.

Яка мета авторів проекту? Його запустила корейська компанія MINIWIZ, яка займається створенням ресайклінгової економіки з 2005 року. Головна ідея магазину – показати, що сміття може стати таким же ресурсом, як і гроші.

Безпосередньо у магазині покупці можуть на власні очі простежити за процесом ресайклінгу відходів, якими вони прийшли "розрахуватись".



Покупці на власні очі можуть простежити за процесом переолбки сміття / Фото: miniwiz.com

Ви стаєте свідком усього процесу. Ніби в пекарні стежите за тим, як ваш хліб випікається в печі,

– розповіли автори проекту.

Інженери розробили алгоритм штучного інтелекту, який здатен самостійно розрізняти і відсортовувати різні види вторсировини і швидко відправляти його на переробку. "Розумний" контейнер для сміття отримав назву Robin.



В магазині діє "розумний" контейнер для сортування відходів / Фото: miniwiz.com

"Обміняйте" свій вплив із забруднення планети на продукти, якими ви з гордістю поділитеся. "Обмінюйте" своє споживання одноразових товарів на міцні будівельні блоки для вашого будинку та міста", – заохочують творці простору MINIWIZ.

Магазин в Порто-Черво працюватиме до кінця літа.

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