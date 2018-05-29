В Італії знайшли найстаріше дерево Європи

Сосна, виявлена ​​в одному з національних парків Італії, виявилася найстародавнішим деревом в Європі. Її вік встановили за допомогою радіовуглецевого датування зразків коренів.

Вчені з Тосканського університету заявили, що їм вдалося виявити найдавніше дерево на території Європи. Його знайшли в національному парку Полліно, розташованому на півдні Італії. За оцінками дослідників, дереву близько 1230 років, і воно досі продовжує зростати – в останні десятиліття у нього з'явилося кілька нових річних кілець, йдеться у виданні Naked Science.

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Сосна з парку Полліно

Дослідникам відомі і більш старі дерева, але їх вік можна оцінити лише приблизно. Сосна з парку Полліно – найстаріше дерево, чий вік вдалося встановити безпосередньо, за допомогою аналізу річних кілець. Рослина відноситься до виду Pinus heldreichii, cосна Гельдрейха (боснійська сосна). До цього виду належав і попередній кандидат в найдавніші дерева Європи – 1075-річна сосна, що росте на півночі Греції.

Дослідники вивчали найстаріші дерева парку Полліно протягом чотирьох років. Найдавнішу сосну датували двома способами. Щоб проаналізувати річні кільця, з дерева витягли кілька кернів, але з'ясувалося, що центральна частина стовбура, яка містить найдавніші кільця, розсипалася на порох. Вік дерева уточнили за допомогою радіовуглецевого датування зразків коренів, які збереглися набагато краще.

За словами дослідників, сосна виросла в кінці VIII століття нашої ери. Ця епоха відрізнялася порівняно холодним кліматом. Потім рослина пережило кілька періодів високої температури, включаючи довгі сильні посухи. Вчені говорять, що вивчення характеру росту сосни-довгожителя допоможе зрозуміти, як сучасні ліси будуть реагувати на глобальне потепління.