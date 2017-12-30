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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Івано-Франківську трагічно загинула вся сім’я поетеси: 4 дітей і обоє їхніх батьків

21:30, 30 грудня 9582 Читать новость на русском
Сім’я Гордієнків
Сім’я Гордієнків / kurs.if.ua

Страшна трагедія трапилась в Івано-Франківську 30 грудня. Внаслідок отруєння чадним газом загинула ціла сім’я – 2 дорослих та 4 дітей. Найменшому не виповнилося і року.

Про це пише місцеве видання "Курс".

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Як з’ясували журналісти, це була сім’я відомої у місті поетеси Оксани (Руслани) Гордієнко. Їй було 38 років. Від чадного газу загинув її 27-річний чоловік Сергій, а також діти: 10-річний син Огнезар, 10-річна донька Ївга, 5-річна Ведана та син Тівер, який народився у цьому році.

Тіла загиблих виявив знайомий родини, який сьогодні зайшов до них у гості.

Русана Гордієнко – відома у місті поетка, психолог, засновниця психодраматичної студії "Чарунка". Родина цікавилася й відроджувала старослов’янські традиції й цілительство.

Теги: Поліція Новини України Жертви Івано-Франківськ Новини культури
Джерело: 24 Канал
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