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      В Івано-Франківську відкрили центр ядерної медицини "Євроклінік"

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      В Івано-Франківську відкрили унікальний заклад, де проводять радіоізотопну діагностику.

      В Івано-Франківську відкрили Прикарпатський центр ядерної медицини "Євроклінік". Це унікальний заклад із сучасним обладнанням, що дозволяє проводити радіоізотопну діагностику SPECT, сцинтиграфію.

      Така діагностика призначається при вторинних ураженнях кісток, хворобах головного мозку, серця, нирок і печінки. Та головне її призначення – виявляти поширеність онкологічного процесу. Запальні процеси можна побачити на клітинному рівні.

      Діагностика відбувається за всіма європейськими стандартами. Адже фахівці "Євроклінік" зі Львова, Ужгорода та Івано-Франківська тісно співпрацюють з іноземними клініками.

      Променеве навантаження є меншим, ніж при комп’ютерній томографії. Відтак, радіоізотопне обстеження цілком безпечне для пацієнта.

      Детальну інформацію пацієнти можуть отримати за телефонами: +38(067)9595503, +38(050)9595503, +38(0342)595503.

      Теги: Здоров'я Новини України Лікування Медицина
      Джерело: 24 Канал
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