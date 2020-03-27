В Івано-Франківську виявили коронавірус у ще 10 людей: половина – у критичному стані
Експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат ще у 10 людей, які перебувають у лікарнях Івано-Франківська. Вони потрапили сюди з ознаками пневмонії, зараз стан у п'яти з них – критичний.
У відеозверненні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що це лише попередні діагнози. Ще підтвердити їх мають лабораторні дослідження.
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Маємо інформацію з міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 швидких тестів на COVID-19, з них 6 – позитивні. Також, у нашій міській лікарні №1 ми зробили 10 експрес-тестів, з них 4 – позитивні, і передаємо їх також у лабораторію для підтвердження,
– зазначив Марцінків.
Він додав, що п’ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірусну інфекцію, перебувають у критичному стані. Їх тестували двічі.
Крім того, 27 березня тестували на коронавірус частину медичних працівників у лікарнях Івано-Франківська. Жоден тест не був позитивним.
"Вперше ми тестували жінку в пологовому центрі Івано-Франківська. Тест показав негативний результат. Обов’язково пізніше будемо робити повторне тестування, бо тут мовиться про життя двох", – зауважив франківський міський голова.
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Зверніть увагу! На Прикарпатті лабораторно підтверджено 24 випадки захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано щонайменше 226 людей заразилися коронавірусом і 5 людей померли від COVID-19.
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