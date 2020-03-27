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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      В Івано-Франківську виявили коронавірус у ще 10 людей: половина – у критичному стані

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      В Івано-Франківську експрес-тести показали 10 випадків зараження на коронавірус: їх мають підтвердити лабораторно / Getty Images

      Експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат ще у 10 людей, які перебувають у лікарнях Івано-Франківська. Вони потрапили сюди з ознаками пневмонії, зараз стан у п'яти з них – критичний.

      У відеозверненні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що це лише попередні діагнози. Ще підтвердити їх мають лабораторні дослідження.

      Важливо В Івано-Франківській області від коронавірусу померла третя людина

      Маємо інформацію з міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 швидких тестів на COVID-19, з них 6 – позитивні. Також, у нашій міській лікарні №1 ми зробили 10 експрес-тестів, з них 4 – позитивні, і передаємо їх також у лабораторію для підтвердження,
      – зазначив Марцінків.

      Він додав, що п’ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірусну інфекцію, перебувають у критичному стані. Їх тестували двічі.

      Крім того, 27 березня тестували на коронавірус частину медичних працівників у лікарнях Івано-Франківська. Жоден тест не був позитивним.

      "Вперше ми тестували жінку в пологовому центрі Івано-Франківська. Тест показав негативний результат. Обов’язково пізніше будемо робити повторне тестування, бо тут мовиться про життя двох", – зауважив франківський міський голова.

      До теми В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус, його колег перевіряють

      Оперативно про карантин (27.03.2020/ 16:00)

      Posted by Руслан Марцінків on  Friday, 27 March 2020

      Зверніть увагу! На Прикарпатті лабораторно підтверджено 24 випадки захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано щонайменше 226 людей заразилися коронавірусом і 5 людей померли від COVID-19.

      коронавірус
      Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Новини Івано-Франківська Коронавірус в Україні
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