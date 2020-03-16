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      В Івано-Франківську закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС

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      Мер Франківська заявив про впровадження жорсткого карантину / slovoidilo.ua

      Влада Івано-Франківська прийняла рішення з 17 березня закрити всі заклади харчування, торгово-розважальні центри, кінотеатри, спортзали. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та заправки.

      Відправити Івано-Франківськ на тотальний карантин вирішили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Рішення зачитав мер Франківська Руслан Марцінків, повідомляє Galka.if.ua.

      Зверніть увагу В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом

      За його словами, влада рекомендує всім перейти на дистанційну форму роботи. Працювати можуть лише тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста.

      Зупинити плануємо роботу всіх закладів (кафе, торгових центрів, кінотеатрів, театрів, будівельних ринків, басейнів та спортзалів), окрім продуктових магазинів, аптек і заправок,
      – заявив Марцінків.

      Не працюватимуть також ЦНАПи та філії Департаменту соціальної політики.

      Марцінків додав, що власники продуктових ринків та громадського транспорту повинні постійно проводити дезінфекцію. Крім того, зміниться режим руху комунального громадського транспорту. Тролейбуси й автобуси їздитимуть за графіком вихідного дня.

      Також перепрофілюють міські медичні заклади, щоб бути готовими приймати хворих на коронавірус. Зокрема, це стосується й пологового.

      "Прохання до іванофранківців з розумінням поставитися до ситуації, бути людьми, допомагати один одному. Прошу не виходити без зайвої потреби з дому, залишатися на самоізоляції", – додав Марцінків.

      Рішення комісії з надзвичайних ситуацій ще повинні затвердити на позачерговій сесії, яка відбудеться 16 березня о 14:00.

      Де в Україні закрили усі заклади торгівлі

      • У Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію, тож там не працюють усі ринки, не їздить міжрегіональний громадський транспорт, закриті спортивні клуби й театри.
      • А з 16 березня усі заклади торгівлі у зв'язку з карантином закрили у Львові. До таких заходів безпеки вдалася й влада Одеси.
      • Також по всій Україні закрили кінотеатри мережі "Планета кіно" і Multiplex.

      Карантин в Україні: коротко

      • В Україні по всій території оголосили карантин. Він триватиме від 12 березня до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюватимуть навчальні заклади, не проводитимуться спортивні змагання за участі глядачів.
      • Заборонені також масові культурні та розважальні заходи з кількістю учасників 200 людей та більше. 
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
       

      Коронавірус
      Що робити, аби не заразитися небезпечними хворобами / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Продукти Новини Івано-Франківська
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