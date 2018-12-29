В Івано-Франківську жорстоко побили 71-річного голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА

В Івано-Франківську біля офісу Всеукраїнського Братства ОУН-УПА хлопець напідпитку напав на 71-річного голову Братства, очільника обласного проводу Конгресу Українських Націоналістів Богдана Боровича. У нього діагностували забій головного мозку, крововилив і перелом кісток лицевого черепа.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

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Так, напад стався у четвер, 27 грудня. Винуватець конфлікту – 21-річний прикарпатець, який є уродженцем Узбекистану. До всього, він перебував у стані алкогольного сп`яніння.

21-річний хлопець вчинив конфлікт із двома пішоходами: будучи напідпитку, він підбіг до невідомих йому осіб і почав ображати. Після цього жінку штовхнув у сторону, а чоловіку умисно наніс удар кулаком в обличчя,

– повідомили у поліції.

У поліції зазначають, що нападник продовжував наносити удари кулаком в голову навіть тоді, коли потерпілий впав.

Коли ж хлопець намагався втекти з місця події, його наздогнали і зупинили. У потерпілого діагностовано забій головного мозку, крововилив і перелом кісток лицевого черепа.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу зловмиснику, йому оголошено про підозру в нанесенні тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на термін до 2 років, обмеженням волі на термін до 3 років, або позбавлення волі на термін до 3 років.