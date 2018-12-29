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      В Івано-Франківську жорстоко побили 71-річного голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА

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      В Івано-Франківську напали на 71-річного голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА
      В Івано-Франківську напали на 71-річного голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА / Фото з відкритих джерел

      В Івано-Франківську біля офісу Всеукраїнського Братства ОУН-УПА хлопець напідпитку напав на 71-річного голову Братства, очільника обласного проводу Конгресу Українських Націоналістів Богдана Боровича. У нього діагностували забій головного мозку, крововилив і перелом кісток лицевого черепа.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

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      Так, напад стався у четвер, 27 грудня. Винуватець конфлікту – 21-річний прикарпатець, який є уродженцем Узбекистану. До всього, він перебував у стані алкогольного сп`яніння.

      21-річний хлопець вчинив конфлікт із двома пішоходами: будучи напідпитку, він підбіг до невідомих йому осіб і почав ображати. Після цього жінку штовхнув у сторону, а чоловіку умисно наніс удар кулаком в обличчя,
      – повідомили у поліції.

      У поліції зазначають, що нападник продовжував наносити удари кулаком в голову навіть тоді, коли потерпілий впав.

      Коли ж хлопець намагався втекти з місця події, його наздогнали і зупинили. У потерпілого діагностовано забій головного мозку, крововилив і перелом кісток лицевого черепа.

      Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу зловмиснику, йому оголошено про підозру в нанесенні тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на термін до 2 років, обмеженням волі на термін до 3 років, або позбавлення волі на термін до 3 років.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Івано-Франківська Поліція УПА
      Джерело: 24 Канал
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