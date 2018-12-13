В Ізмаїлі поліція знешкодила вибухівку, яка пробула у рейсовому автобусі декілька днів

В Ізмаїлі Одеської області поліція знешкодила вибуховий пристрій, який зберігався у рейсовому автобусі.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Про небезпеяний вантаж повідомив водій рейсового автобуса. Декілька днів до цього йому на столичному вокзалі передали коробку, де і був саморобний радіокерований вибухово-запалювальний пристрій. Багаж мали забрати після прибуття в Ізмаїл. Не дочекавшись одержувача, перевізник через кілька днів відкрив пакунок та виявив підозрілі предмети.

В ході огляду вмістимого коробки фахівцями вибухотехнічного управління було виявлено та розряджено радіокерований саморобний вибухо-запалювальний пристрій,

– йдеться у повідомленні.

Складові пристрою направлено на дослідження. Поліція наразі проводить всановлення причетних до події осіб. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Дивіться відео, як правоохоронці вилучили небезпечний багаж