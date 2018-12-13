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      В Ізмаїлі поліція знешкодила вибухівку, яка пробула у рейсовому автобусі декілька днів

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      Поліція знешкодила вибухівку в Ізмаїлі
      Поліція знешкодила вибухівку в Ізмаїлі / НПУ

      В Ізмаїлі Одеської області поліція знешкодила вибуховий пристрій, який зберігався у рейсовому автобусі.

      Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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      Про небезпеяний вантаж повідомив водій рейсового автобуса. Декілька днів до цього йому на столичному вокзалі передали коробку, де і був саморобний радіокерований вибухово-запалювальний пристрій. Багаж мали забрати після прибуття в Ізмаїл. Не дочекавшись одержувача, перевізник через кілька днів відкрив пакунок та виявив підозрілі предмети. 

      В ході огляду вмістимого коробки фахівцями вибухотехнічного управління було виявлено та розряджено радіокерований саморобний вибухо-запалювальний пристрій,
      – йдеться у повідомленні.

      поліція знайшла вибухівку в ізмаїлі

      Складові пристрою направлено на дослідження. Поліція наразі проводить всановлення причетних до події осіб. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

      Дивіться відео, як правоохоронці вилучили небезпечний багаж

       

      Теги: Новини України Поліція Ізмаїл Новини Одеси Дороги Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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