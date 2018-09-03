В ізоляторі на Запоріжжі стався масовий бунт в'язнів: відома причина

У Мелітополі, що на Запоріжжі, в ізоляторі тимчасового утримання 2 вересня в'язні намагались влаштувати бунт.

Про це повідомляє місцевий сайт 061.ua. з посиланням на речницю поліції Запорізької області Катерину Людвік.

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На місце виїжджало керівництво поліції та прокуратури області. За інформацією правоохоронців, причиною бунту стала заборона передач в ізолятор.

Тривають перевірки, відкрито кримінальне провадження за опір правоохоронним органам,

– повідомила речниця поліції.

Окрім того, Катерина Людвік відреагувала на інформацію про нібито "спробу масового суїциду", яку поширювали місцеві ЗМІ:

"Ніякого масового суїциду не було. Була спроба бунту", – запевнила вона.

Нагадаємо, раніше у Бориспільській виправній колонії № 119 виявили бактерії групи кишкової палички у їжі для засуджених.